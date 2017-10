Agenda: Confira as principais atividades desta segunda-feira na 33ª Feira do Livro de Caxias do Sul

Feira do Livro 02/10/2017 | 09h05 Atualizada em

8h15min - Bate-papo com escritor Antônio Schimeneck e a EMEF Santa Corona, no Teatro Municipal Pedro Parenti.

9h30min - Passaporte da Leitura com o escritor Antônio Schimeneck: EMEF Professora Leonor Rosa e EMEF Jardelino Ramos, no Teatro Municipal Pedro Parenti.

10h às 11h e 15h às 16h - Apresentação da Lefan - Centro de Convivência Tia Oli, no Palco Central.

10h - Contação de histórias com Madalena Quadros, no Palco Infantil.

11h - Apresentação da esquete teatral com os estudantes da EMEF Santa Lúcia - A Turma do Sítio na Escola, no Palco Infantil.

14h- Contação de histórias com Madalena Quadros, no Palco Infantil.

14h15min - Passaporte da Leitura com o escritor Kalunga e EEEM Melvin Jones, no Recreio da Juventude.

14h15min - Passaporte da Leitura com o escritor Antônio Schimeneck: EMEF José Protázio Soares de Souza e EMEF Caldas Júnior, no Teatro Municipal Pedro Parenti.

15h - Contação de histórias com Madalena Quadros, no Palco Infantil.

15h30min - Passaporte da Leitura com o escritor Kalunga: EEEM Evaristo de Antoni e Colégio Estadual Henrique Emílio Meyer, no Recreio da Juventude.

17h - Sessão de Autógrafos da obra Rezemos com o Beato Pe. João Schiavo, organizada pelo Pe. Geraldo Boniatti, no Espaço de Autógrafos 1.

18h - Música na Feira: Lírios Brancos, com Clara Escobar, no Palco Central.

18h30min - Venha Ler com a escritora Alessandra Rech, no Café da Feira.