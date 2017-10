Agenda: Confira a programação da Feira do Livro de Garibaldi desta quarta

Feira do Livro 18/10/2017 | 09h09 Atualizada em

A Feira do Livro de Garibaldi, que se iniciou na terça e segue até domingo, na Praça Loureiro da Silva, conta com bate-papos, sessões de autógrafos, apresentações, peças, oficinas, música, contação de histórias, além de seis livrarias participantes. Nesta quarta, por exemplo, às 19h, haverá apresentação do Coro Simplesmente (foto), com 21 cantores que fazem um trabalho voltado à utilização de elementos cênicos em suas apresentações. Confira a programação completa desta quarta-feira:

PROGRAMAÇÃO

9h — Contação de história com o boneco Tunico - Vera Souza

10h —Apresentação de danças da EMEF Valentin Tramontina

10h30min — Apresentação de música da EMEF Attílio Tosin

14h — Contação de história com o boneco Tunico - Vera Souza

15h — Apresentação do Coral e Banda de Latas da EMEF Valentin Tramontina

16h — Projeto Apeme de Música

16h30min — Oficina de customização de ecobag (vagas limitadas)

17h — Contação de histórias e interação com o público

18h — Happy Hour Musical