Agenda: Confira a programação da Feira do Livro de Caxias desta terça-feira

Feira do Livro 03/10/2017 | 10h14 Atualizada em

A 33ª Feira do Livro de Caxias do Sul que se iniciou sexta e vai até dia 15 de outubro, tem uma programação cheia de sessão de autógrafos, rodas de conversa, contação de histórias, atrações musicais, peças teatrais, além de 45 bancas de livreiros e editores. Confira a programação desta terça, toda ela gratuita:

9h—Teatro Municipal Pedro Parenti: Solenidade comemorativa e abertura de exposição fotográfica "A Alma da Casa", alusiva aos 35 anos da Casa da Cultura Percy Vargas de Abreu e Lima, 70 anos da Biblioteca Pública Municipal Dr. Demetrio Niederauer e 70 anos do Museu Municipal.

9h às 12h—Oficina de Bordados Poéticos com Bel Porazza, na Galeria de Arte Gerd Bornheim,

9h—Passaporte da Leitura com o escritor Daniel Munduruku: EEEF Professora Maria Luiza Rosa e EEEF Coronel José Pena de Moraes, no Recreio da Juventude.

10h—Contação de histórias com Nil Kremer, no Palco Infantil.

14h às 17h30min—Oficina de Bordados Poéticos com Bel Porazza, na Galeria de Arte.

14h- Contação de histórias com Patrícia Bastian Alberti, no Palco Infantil.

14h15min - Passaporte da Leitura com os escritores/ ilustradores Douglas Trancoso e Giovana Mazzochi: EMEF Engenheiro Mansueto Serafini e EMEF Prefeito Luciano Corsetti, no Teatro Municipal Pedro Parenti.

14h15min - Passaporte da Leitura com o escritor Daniel Munduruku: EMEF José de Alencar e EMEF Dolaimes Stédile Angeli, no Recreio da Juventude.

15h—Apresentação de esquete teatral "Emília e Sherazade e as mil e uma histórias" e recital "Poesias ao vento" com os estudantes da EMEF Profª Leonor Rosa, no Palco Infantil.

15h—Apresentação do Coro Infanto-juvenil Florescer. Maestro: Federico Trindade. Palco Central.

16h—Contação de histórias com Patrícia Bastian Alberti, no Palco Infantil.

18h—Música na Feira: "Nossa Gente" com Jéssica Thomé (FOTO), no Palco Central.

18h30min—Venha Ler com o escritor Marcos Fernando Kirst, no Café da Feira.

19h—Apresentação do Coro Municipal de Caxias do Sul, no Lounge da Rua Coberta.

19h—Sarau da Montanha, com a MC Mari Campos e convidados. Coordenação: Natalia Borges Polesso, no Palco Central.