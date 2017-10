Agenda: Confira a programação da 33ª Feira do Livro de Caxias desta segunda

Feira do Livro 09/10/2017 | 09h14 Atualizada em

A 33ª Feira do Livro de Caxias do Sul, que vai até o dia 15 de outubro, conta com cerca de 100 lançamentos de livros, rodas de conversa, leitura de livros, apresentações musicais, espetáculos teatrais, além de 45 bancas de livreiros e editores.

Confira a programação de hoje:

9h — Passaporte da Leitura com os escritores/ilustradores Douglas Trancoso e Giovana Mazzochi: Instituto Elisabetha Randon e Associação Criança Feliz, no Teatro Municipal Pedro Parenti;

10h — Contação de histórias com Nil Kremer, no Palco Infantil;

14h às 17h — Oficina de Fanzines com Jaque Pivotto e Nil Kremer, na Livraria Do Arco da Velha;

14h — Contação de histórias com Rita de Cássia Campos Costa, no Palco Infantil;

14h15min — Passaporte da Leitura com o escritor Eliandro Rocha: EMEF Luiz Covolan e EMEF Ramiro Pigozzi, no Teatro Municipal Pedro Parenti;

15h — Contação de histórias com Rita de Cássia Campos Costa, no Palco Infantil;

15h30min — Passaporte da Leitura com o escritor Eliandro Rocha: EMEF Basilio Tcacenco e EMEF Bento Gonçalves da Silva, no Teatro Municipal Pedro Parenti;

18h às 20h— Oficina Leitura de textos literários na Educação Básica - Coord. Prof. Dr. João Cláudio Arendt e Prof.ª. Dr ª Flávia Brochetto Ramos/UCS, na Sala do Contapete - 2º andar da Biblioteca Municipal;

17h — Apresentação musical com Nicolle dos Santos, Carina Madalosso e Anderson Madalosso, no Palco Central;

18h — Sessão de Autógrafos da obra "Crônicas da menina _ debruçada sobre as letras, com os pés na areia da praia" de Valéria Regina Dallegrave — Editora: Multifoco, no Espaço de Autógrafos 1;

18h — Música na Feira: Leonel Costa, no Palco Central;

18h30min — Venha Ler com o escritor Nivaldo Pereira (FOTO), no Café da Feira.