Agenda: Cantor Ferrugem se apresenta no dia 17 de novembro em Caxias

O cantor Ferrugem desembarca em Caxias do Sul no dia 17 de novembro para se apresentar na All Need Master Hall (Rua Castelnovo, 13.351). Nome de sucesso no meio do pagode, o cantor mostrará sucessos de sua carreira, como Minha namorada e Paciência.

Os ingressos variam de R$ 25 a R$ 90, nas lojas Conexão Urbana e Multisom (Shopping Iguatemi e San Pelegrino), no Restaurante Zanuzzi e pelo site www.blueticket.com.br (há taxas).