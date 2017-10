Agenda: Cantor Ferrugem faz show no dia 17 de novembro em Caxias

Pagode 26/10/2017 | 09h41 Atualizada em

O cantor Ferrugem faz show Caxias do Sul no dia 17 de novembro, às 22h30min, na All Need Master Hall (Rua Castelnovo, 13.351). Nome de sucesso no meio do pagode, o cantor apresenta sucessos de sua carreira, como Minha namorada e Eu sou feliz assim.

Os ingressos variam de R$ 25 a R$ 90, nas lojas Conexão Urbana e Multisom (Shopping Iguatemi e San Pelegrino), no Restaurante Zanuzzi e pelo site www.blueticket.com.br (há taxas). Estudantes e idosos pagam meia-entrada.