Agenda: Cantor Chrigor faz show no dia 9 de novembro, em Caxias

O cantor Chrigor, ex-integrante do Exaltasamba, se apresenta no dia 9 de novembro no Bar do Luizinho (Rua Jacob Luchesi, 3.074), em Caxias do Sul. O cantor mostra o clássico do pagode dos anos 1990 e sucessos autorais, como Bons momentos e Todo seu, compostas em parceria com o cantor Péricles. O Grupo Sem Razão abre a apresentação.

Os ingressos custam R$ 25 (primeiro lote), no Bar do Luizinho ou pelo link https://goo.gl/XDwchE. Na hora, R$ 55 (sujeito à disponibilidade).