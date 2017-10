Dia das crianças 12/10/2017 | 13h30 Atualizada em

A Fenachamp, que iniciou na última quinta e vai até dia 29 de outubro, no Parque da Fenachamp, em Garibaldi, conta com uma programação cheia de shows e atrações para todas as idades.

Para celebrar o Dia das Crianças, hoje haverá a apresentação do mágico Caciano Kuffel (foto), às 15h30min, garantindo muita diversão com uma apresentação especial. A entrada para o evento custa R$ 15. Estudantes e idosos pagam meia-entrada e crianças até 10 anos não pagam.