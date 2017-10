Agenda: Bate-papo ( outra coisa ) ocorre nesta quarta, em Caxias

Conversa 25/10/2017 | 09h01

O encontro deste mês do ( outra coisa ) ocorre nesta quarta, às 19h, na Do Arco da Velha Café - Casa da Cultura (Rua Dr. Montaury, 1333). O bate-papo busca refletir sobre o que está diante de nós, mas não vemos, com o tema O pior cego é aquele que não quer ver. Em tempos em que a informação chega de todas as maneiras, é preciso escolher o que será visto e acabamos por não perceber, por muitas vezes, o que está ao nosso redor, em nosso cotidiano, o óbvio que não salta aos olhos. Entrada franca.

