Agenda: Bate-papo com a escritora Leticia Wierzchowski ocorre nesta terça, na Feira do Livro de Caxias

Dentro da programação da 33ª Feira do Livro, ocorre nesta terça, às 19h, um bate-papo com a escritora Leticia Wierzchowski.

A escritora gaúcha que escreveu A Casa das Sete Mulheres conversará com o público, com mediação do filósofo Gilmar Marcílio. O evento ocorre no Teatro Municipal Pedro Parenti (Rua Dr. Montaury, 1.333), e tem entrada gratuita.