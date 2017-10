Agenda: Banda Pura Curtição faz show de lançamento da música "Eu não sou novela" nesta sexta, em Caxias

Lançamento de Música 06/10/2017 | 09h13 Atualizada em

A banda Pura Curtição faz hoje o show de lançamento da música Eu não sou novela, gravada no Rio de Janeiro. O evento ainda conta com apresentação da banda mineira AKATU.

A festa inicia a partir das 22h30min, no Aristos London Eventos (Avenida Júlio de Castilhos, 1.677), com o DJ Boni. A entrada custa R$ 15 (com nome da lista, com os integrantes do Pura, contato pela página facebook.com/PuraCurticao).