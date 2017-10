Agenda: Banda Mamma Doo faz show nesta quarta em Caxias

Música 18/10/2017 | 09h06 Atualizada em

A banda de blues Mamma Doo faz show nesta quarta no Mississippi Delta Blues Bar (Rua Augusto Pestana, 55), às 21h30min. No repertório da apresentação estarão clássicos do blues das décadas de 1940 e 1950. A entrada custa R$ 15.