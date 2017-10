Abertura do Natal Luz emociona público em Gramado

Magia na Serra 27/10/2017 | 09h25

A pequena Maria Clara Secreto Grabois, de um ano e 11 meses, era só vibração ao aclamar o Papai Noel, na noite desta quinta-feira, logo após assistir aos primeiros espetáculos do Natal Luz de Gramado, na serra gaúcha. Sobre os ombros do pai, Thiago Grabois Pereira, e encantada pela presença do Bom Velhinho, a menina celebrava justamente o que a programação pretende transmitir: a magia do Natal.

Com a viagem à serra gaúcha, a família do Rio de Janeiro aproveitava para celebrar também o aniversário de Maria Clara.

— A nossa filha vai fazer dois anos daqui a duas semanas e a gente quis dar esse presente para ela, porque ela adora o Papai Noel, adora o Natal. Ela quis vir e a gente, ao invés de fazer festa de aniversário, promoveu essa viagem para ela — conta a mãe, Nathalia Samico Segreto.

Essa é a primeira visita dos três a Gramado, atraídos pelo relato de amigos. Mas até quem já viu muitas outras vezes os encantos do Natal Luz, continua a se surpreender. Também em família, a paulista Maria Antonia Cazita Pereira, de 70 anos, assiste aos espetáculos do evento há pelo menos uma década.

— O que me faz voltar é a alegria, o Natal. Em capitais, a gente não tem mais nem árvore de Natal, não temos mais a tradição de Natal. Moro no centro de São Paulo, mal tem uma árvore no Parque Ibirapuera. Aqui, se vive o Natal — disse.

Quem esteve na Rua Cobeta na noite de abertura do evento pode ver uma amostra de como o município da Serra emociona turistas de todo o país. Primeiro, a apresentação da orquestra de Gramado envolveu o público — apesar de um pequeno atraso no início ter causado certo desconforto. Entre uma música e outra, discursaram autoridades:

— Sintam, nos próximos dias, a hospitalidade característica de Gramado. Que vocês se sintam em casa — convidou o presidente da Gramadotur, Edson Nespolo.

A chegada do Papai Noel, para receber das mãos do prefeito João Alfredo de Castilhos Bertolucci a chave da cidade, voltou a empolgar o público durante o espetáculo. Depois da saudação do Bom Velhinho, era hora do show — que parecia ser o mais esperado. Uma hora e meia antes do horário previsto para o início do acendimento das luzes, já havia pessoas se posicionando em frente ao Palácio dos Festivais para ter melhor ângulo.

A Gramadotur, companhia que organiza o evento, espera que 2,5 milhões de pessoas participem da programação até o dia 14 de janeiro. Serão mais de 500 atividades, entre opções gratuitas e espetáculos pagos.