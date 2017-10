5º CineSerra começa nesta terça, com exibições gratuitas em sete cidades

Cinema 17/10/2017 | 08h00 Atualizada em

Não restam dúvidas: ano a ano, o Festival do Audiovisual da Serra Gaúcha (CineSerra) cresce e se consolida. Em sua 5ª edição, que começa nesta terça-feira, o público poderá conferir 45 produções — cinco a mais do que no ano passado. O número de inscrições também cresceu, chegando a 110 trabalhos interessados em participar do certame. O que mais chama a atenção, conta o diretor artístico do festival, Leandro Daros, é o fato de o principal crescimento ter sido de filmes de fora da região:

— Tivemos inscritos de mais de 20 municípios, de praticamente todas as regiões do Estado. Isso significa que o CineSerra está chegando mais longe — comemora, salientando ainda a alta qualidade dos participantes.

Dando sequência à descentralização do CineSerra, as primeiras exibições serão fora de Caxias do Sul: a estreia, nesta terça, será em Flores da Cunha; quarta em Porto Alegre; quinta em Garibaldi; sexta em Gramado e em Nova Petrópolis. Caxias terá sessões a partir da próxima segunda-feira, distribuídas entre o UCS Cinema (novidade neste ano, para aproveitar a boa estrutura do espaço), a Sala de Cinema Ulysses Geremia, no Centro de Cultura Ordovás, o auditório do Centro Universitário da Serra Gaúcha (FSG) e os bairros Eusébio Beltrão de Queiróz e Sagrada Família. Daros destaca a importância dessas sessões fora dos locais tradicionais de cinema:

— É uma tentativa de aproximar as produções da comunidade, levar ao público formatos com os quais ele não está tão familiarizado, que são os curta e média-metragens, tanto de ficção quanto de documentário, e os videoclipes.

Também na semana que vem haverá sessão em Bento Gonçalves, totalizando sete cidades participantes, todas elas com exibições gratuitas. Além das exibições dos 45 concorrentes (18 na competição regional e 27 no estadual), haverá ainda uma sessão especial com quatro documentários fora da competição, na quarta-feira da semana que vem, à tarde, no Teatro do Sesc.

— São ótimos documentários que acabaram não entrando na mostra competitiva, mas que merecem ser exibidos — diz o diretor.

A premiação, que neste ano sobe de 33 para até 37 troféus (graças à inclusão da categoria desenho de som, com troféus regional e estadual, e à possibilidade de menções honrosas em videoclipe), será no dia 28 deste mês, no Teatro do Sesc. Mas a programação prossegue, nos dias 6 e 8 de novembro, com sessões comentadas no Centro Universitário da Serra Gaúcha (FSG).

Workshop no final de semana

Seguindo a tradição, o 5º CineSerra terá também um workshop voltado ao público interessado na produção audiovisual. Desta vez, o tema será desenho de produção, ministrado pelo diretor Federico Bonani, gaúcho com atuação em trabalhos como o longa O Tempo e o Vento, as novelas A Cor do Pecado e América e os programas Sítio do Pica-Pau Amarelo e Criança Esperança.

O workshop será realizado no próximo final de semana, dias 21 e 22, no Sesc Caxias. As inscrições podem ser feitas até sexta pelo site festivalcineserra.com.br. Diferentemente das exibições, o workshop tem custo de R$ 70.

O CineSerra tem financiamento da Lei de Incentivo à Cultura (LIC) de Caxias do Sul e é capitaneado por Leandro Daros, diretor artístico, e Claudio Troian, diretor operacional. Os apoiadores confirmados desta edição são Bitcom, Metadados Assessoria e Sistemas e Randon.

Agende-se

O quê: 4ª Festival do Audiovisual da Serra Gaúcha (CineSerra), com exibição de curtas e média-metragens e videoclipes.

Quando: desta terça, 17 de outubro, a 8 de novembro.

Onde: em Caxias do Sul, Garibaldi, Bento Gonçalves, Gramado, Nova Petrópolis, Flores da Cunha e Porto Alegre.

Quanto: todas as exibições têm entrada franca.

PROGRAMAÇÃO

17 de outubro, terça

10h15min, na Escola São Rafael, em Flores da Cunha

- Cadê o Circo? (ficção de Juá/Flores da Cunha, dirigido por Cristian Beltrán

- Sena, os Fios em Prosa (documentário de Porto Alegre, dirigido por Marcelo da Rosa Costa e Cacá Sena)

- Caordica - Ecocide (videoclipe de Caxias do Sul, dirigido por Letícia Assis)

- Saturno (ficção de Pelotas, dirigido por Leonardo da Rosa)

- Cores de Bissau (documentário de Guiné Bissau/Santa Maria, dirigido por Maurício Canterle)

- Akeem - Could You Please (videoclipe de Porto Alegre, dirigido por Anderson Pizarro Dorneles)

- 1947 (ficção de Porto Alegre, dirigida por Giordano Gio)

18 de outubro, quarta:

19h30min, na Cinemateca Paulo Amorim, em Porto Alegre

- Morro (documentário de Santa Maria, dirigido por Fabrício Koltermann)

- Invisível (ficção de Porto Alegre/Caxias do Sul, dirigido por Filipe Ferreira)

- Ccoma - Aço-Pessoa (videoclipe de Caxias do Sul, dirigido por Roberto Scopel e Luciano Balen)

- Passos (ficção de Caxias do Sul, dirigida Samuca Bovo)

- Manifesto Porongos (documentário de Porto Alegre, dirigido por Thiago Köche)

- Ruby (ficção de Porto Alegre, dirigida por Luciano Scherer, Guilherme Soster, Jorge Loureiro)

- Tagore - Pineal (videoclipe de Santa Maria dirigido por Fabrício Koltermann)

- Telentrega (ficção de Porto Alegre, dirigida por Roberto Burd)

19 de outubro, quinta

19h, na Câmara de Vereadores, em Garibaldi

- Noites de Distância (Ficção de Caxias do Sul, dirigida por Vinícius Guerra)

- Piska o filme (Documentário de Pelotas / Porto Alegre / Chuí, dirigido por Nelson Brauwers)

- Tonho Crocco - Das galáxias (Videoclipe de Porto Alegre, dirigido por Eduardo Christofoli)

- Latíbulo (Ficção de Bento Gonçalves, dirigida por Gustavo Bohm Bottega)

- Yangos - Litorânea (Videoclipe de Capão da Canoa / Caxias do Sul, dirigido por Natália Biazus)

- Escape (Ficção de Porto Alegre, dirigida por Jonatas Rubert)

20 de outubro, sexta

18h15min, no Centro de Treinamento e Eventos da Faurgs, em Gramado

- Dia Dos Namorados (Ficção de Porto Alegre, dirigida por Roberto Burd)

- Memória em 4:3 (Documentário de Caxias do Sul, dirigido por Michel Kriger)

- Banda Polares Clínica (Videoclipe de Gramado/Porto Alegre, dirigido por Deivis Horbach)

- Review (Ficção de Caxias do Sul, dirigida por Filipe Mello)

- Rebel Machine - It Doesn't Matter to Me (Videoclipe de Porto Alegre, dirigido por Ulisses da Motta)

- Inatingível (Ficção de Porto Alegre, dirigida por Rodolfo de Castilhos Franco)

- Ruby (Ficção de Porto Alegre, dirigida por Luciano Scherer, Guilherme Soster, Jorge Loureiro)

20h, no Espaço Mais Cultura, em Nova Petrópolis:

- Kátharsis (Ficção de Caxias do Sul, dirigido por Mirela Kruel)

- Lise Peres - Out Of Their Cages (Videoclipe de Capão do Leão, dirigida por Júlia de Moura)

- Espelho Hexagonal (Ficção de Santa Maria, dirigida por Maurício Canterle)

- Maurício Abel - Diálogo reflexivo (Videoclipe de Caxias do Sul, dirigido por Maurício da S. Abel e Augusto Gobatto)

- Morro (Documentário de Santa Maria, dirigido por Fabrício Koltermann)

23 de outubro, segunda

18h, no UCS Cinema, em Caxias do Sul:

- Noites de Distância (Ficção de Caxias do Sul, dirigida por Vinícius Guerra)

- In Memoriam (Documentário de Caxias do Sul, dirigido por Eduardo Borile Junior e Renata Chies Paschoali)

- Tonho Crocco - Das galáxias (Videoclipe de Porto Alegre, dirigido por Eduardo Christofoli)

- Kátharsis (Ficção de Caxias do Sul, dirigido por Mirela Kruel)

- Piska o filme (Documentário de Pelotas / Porto Alegre / Chuí, dirigido por Nelson Brauwers)

- Ccoma - Aço-Pessoa (Videoclipe de Caxias do Sul, dirigido por Roberto Scopel e Luciano Balen)

20h, no Centro de Cultura Adão Borges da Rosa, no bairro Eusébio Beltrão de Queiróz, em Caxias do Sul:

- Saturno (Ficção de Pelotas, dirigida por Leonardo da Rosa)

- Maurício Abel - Diálogo reflexivo (Videoclipe de Caxias do Sul, dirigido por Maurício da S. Abel e Augusto Gobatto)

- Invisível (Ficção de Porto Alegre/Caxias do Sul, dirigido por Filipe Ferreira)

- Manifesto Porongos (Documentário de Porto Alegre, dirigido por Thiago Köche)

- Escape (Ficção de Porto Alegre, dirigida por Jonatas Rubert)

- Nenê - Quando uma Canção te Escolhe (Videoclipe de Caxias do Sul, dirigido por Letícia Assis)

20h, no UCS Cinema, em Caxias do Sul:

- Inatingível (Ficção de Porto Alegre, dirigida por Rodolfo de Castilhos Franco)

- Pobre Preto Puto (Documentário de Santa Maria / Santa Cruz do Sul, dirigido por Diego Tafarel)

- Cadê o Circo? (Ficção de Juá/Flores da Cunha, dirigido por Cristian Beltrán

- Yangos - Litorânea (Videoclipe de Capão da Canoa / Caxias do Sul, dirigido por Natália Biazus)

- Através de ti (Ficção de Santa Cruz do Sul / Cazuza Ferreira, dirigido por Diego Tafarel)

- Mãe dos Monstros (Ficção de Porto Alegre / Campo Bom, dirigido por Julia Zanin de Paula)

- Akeem - Could You Please (Videoclipe de Porto Alegre, dirigido por Anderson Pizarro Dorneles)

- Passos (Ficção de Caxias do Sul, dirigida Samuca Bovo)

24 de outubro, terça

19h30min, no Sesc de Bento Gonçalves:

- Exílio (Ficção de Porto Alegre, dirigida por Pedro Bughay)

- Lise Peres - Out Of Their Cages (Videoclipe de Capão do Leão, dirigida por Júlia de Moura)

- Sob Águas Claras e Inocentes (Videoclipe de Porto Alegre, dirigida por Emiliano Cunha)

- Caordica - Ecocide (Videoclipe de Caxias do Sul, dirigido por Letícia Assis)

- O Guardião (Ficção de Bento Gonçalves, dirigido por Fernando Menegatti)

- Cores de Bissau (Documentário de Guiné Bissau/Santa Maria, dirigido por Maurício Canterle)

- Mãe dos Monstros (Ficção de Porto Alegre / Campo Bom, dirigido por Julia Zanin de Paula)

25 de outubro, quarta

15h (documentários fora da competição), no Teatro do Sesc, em Caxias do Sul:

- Clarita (Documentário de Porto Alegre, dirigido por Flavia Seligman)

- Sementes (Documentário de Panambi, dirigido por Marcelo Engster)

- O Canto da Tovaca (Documentário de São Leopoldo, dirigido por Erberti Sória)

- Âmago, um Lugar em Comum (Documentário de Caxias do Sul, dirigido por Ana Campagnolo, Lauren Fogaça, Marco Frizzo, Otávio Rodrigues)

19h30min, na Sala de Cinema Ulysses Geremia, Centro de Cultura Ordovás, em Caxias do Sul:

- Inatingível (Ficção de Porto Alegre, dirigida por Rodolfo de Castilhos Franco)

- Grandfúria - Cada Pedaço (Videoclipe de Caxias do Sul, dirigido por Maicon Damasceno)

- In Memoriam (Documentário de Caxias do Sul, dirigido por Eduardo Borile Junior e Renata Chies Paschoali)

- Sob Águas Claras e Inocentes (Videoclipe de Porto Alegre, dirigida por Emiliano Cunha)

- Nenê - Quando uma Canção te Escolhe (Videoclipe de Caxias do Sul, dirigido por Letícia Assis)

- O Guardião (Ficção de Bento Gonçalves, dirigido por Fernando Menegatti)

- Dia Dos Namorados (Ficção de Porto Alegre, dirigida por Roberto Burd)

26 de outubro, quinta

19h30min, na Sala de Cinema Ulysses Geremia, Centro de Cultura Ordovás, em Caxias do Sul:

- 1947 (Ficção de Porto Alegre, dirigida por Giordano Gio)

- Escape (Ficção de Porto Alegre, dirigida por Jonatas Rubert)

- Não Alimente os Animais - Náufragos Perto do Cais (Videoclipe de Caxias do Sul, dirigido por Rayza Roveda)

- Geada Vermelha (Ficção de Caxias do Sul, dirigido por Bernardo Pistorello Mottin)

- Manifesto Porongos (Documentário de Porto Alegre, dirigido por Thiago Köche)

- Swansea - Inner Riots (Videoclipe de Porto Alegre, dirigido por Rafael Duarte e Gabriel Faccini)

- Através de ti (Ficção de Santa Cruz do Sul / Cazuza Ferreira, dirigido por Diego Tafarel)

20h, na Sede Social do Bairro Sagrada Família, em Caxias do Sul:

- Cores de Bissau (Documentário de Guiné Bissau/Santa Maria, dirigido por Maurício Canterle)

- Cadê o Circo? (Ficção de Juá/Flores da Cunha, dirigido por Cristian Beltrán

- Banda Polares - Clínica (Videoclipe de Gramado/Porto Alegre, dirigido por Deivis Horbach)

- Sena, os Fios em Prosa (Documentário de Porto Alegre, dirigido por Marcelo da Rosa Costa e Cacá Sena)

- Nei Van Soria - Luv (Videoclipe de Porto Alegre, dirigido por Filipe Barros)

27 de outubro, sexta

19h30min, na Sala de Cinema Ulysses Geremia, Centro de Cultura Ordovás, em Caxias do Sul:

- Review (Ficção de Caxias do Sul, dirigida por Filipe Mello)

- Memória em 4:3 (Documentário de Caxias do Sul, dirigido por Michel Kriger)

- Tagore - Pineal (Videoclipe de Santa Maria dirigido por Fabrício Koltermann)

- Pobre Preto Puto (Documentário de Santa Maria / Santa Cruz do Sul, dirigido por Diego Tafarel)

- Espelho Hexagonal (Ficção de Santa Maria, dirigida por Maurício Canterle)

- Astafix - Blood Sun (Videclipe de Cidreira / Caxias do Sul, dirigido por Maicon Damasceno e Thiago Caurio)

- Exílio (Ficção de Porto Alegre, dirigida por Pedro Bughay)

28 de outubro, sábado

20h, no Teatro do Sesc:

- Cerimônia de entrega dos troféus aos premiados do 5º CineSerra

6 de novembro, segunda

19h30min (sessão comentada concurso regional), no auditório do Prédio G da FSG, em Caxias do Sul:

- Kátharsis (Ficção de Caxias do Sul, dirigido por Mirela Kruel)

- Latíbulo (Ficção de Bento Gonçalves, dirigida por Gustavo Bohm Bottega)

- Geada Vermelha (Ficção de Caxias do Sul, dirigido por Bernardo Pistorello Mottin)

- Passos (Ficção de Caxias do Sul, dirigida Samuca Bovo)

8 de novembro, quarta

19h30min (sessão comentada concurso estadual), no auditório do Prédio G da FSG, em Caxias do Sul:

- Inatingível (Ficção de Porto Alegre, dirigida por Rodolfo de Castilhos Franco)

- Ruby (Ficção de Porto Alegre, dirigida por Luciano Scherer, Guilherme Soster, Jorge Loureiro)

- Mãe dos Monstros (Ficção de Porto Alegre / Campo Bom, dirigido por Julia Zanin de Paula)

- Telentrega (Ficção de Porto Alegre, dirigida por Roberto Burd)

- Sena, os Fios em Prosa (Documentário de Porto Alegre, dirigido por Marcelo da Rosa Costa e Cacá Sena)