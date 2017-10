3por4: Workshop "Traçando seu Estilo" ocorre nesta quinta, no Caxias Plaza

Moda 18/10/2017 | 09h24 Atualizada em

Quer descobrir a melhor versão de si mesmo? Essa é a proposta do encontro que a Pole Modas promove nesta quinta, a partir das 15h, no Caxias Plaza (Av. Júlio de Castilhos, 1.914). Por lá vai rolar o workshop Traçando seu Estilo, comandado pela especialista no assunto Márcia Conde. A ideia é mostrar que as tendências de moda valem para qualquer pessoa, caindo ainda melhor naquelas que conhecem seu próprio biótipo.

Leia Mais:

Agenda: "Bandaokê" ocorre nesta quarta, no Zero54, em Caxias

Agenda: Confira a programação da Feira do Livro de Garibaldi desta quarta

A participação é gratuita, mas é preciso se inscrever pelo telefone (54) 3215-6824.