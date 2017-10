3por4: Workshop de análise sensorial de azeites de oliva ocorre neste sábado em Caxias

Azeites 25/10/2017 | 09h10 Atualizada em

O azeite de oliva, atual queridinho da culinária mediterrânea, será a estrela de uma aula especial realizada na escola Sal a Gosto, em Caxias. O workshop de análise sensorial de azeites de oliva ocorre neste sábado, das 11h às 13h30min. A ministrante será a especialista Chania Szewczyk Chagas, proprietária da primeira loja Boutique de Azeites de Oliva do Brasil, a Empório do Azeite, e administradora do maior site de vendas online de azeites do país. O curso tem investimento de R$ 100 e terá alimentação inclusa. Informações pelo (54) 3419-4831.

Leia Mais:

3por4: Segunda edição do projeto "Circuito de Gastronomia" ocorre nesta quarta, em Caxias