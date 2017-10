3por4: William Williges do programa MasterChef Profissionais, comanda seu primeiro jantar em Caxias

MasterChef 03/10/2017 | 10h32 Atualizada em

Masterchef 1

Já começaram a surgir compromissos bacanas para William Williges, chef que representou Caxias e o Rio Grande do Sul no programa MasterChef Profissionais, da Band. Nesta quinta-feira, William vai comandar seu primeiro jantar por aqui após a participação na competição nacional, da qual foi eliminado no dia 19. O encontro gastronômico será às 19h30min, na Don Claudino Piccoli (Rua Padre Alberto Luiz Lamonatto, 1.127).

O menu começa com caprese da primavera, com queijo da Serra, tomate confitado, mousse de manjericão, crocante de copa, pesto de rúcula, broto e flores comestíveis. Depois, o chef apresenta filé selado, purê de batata doce defumada, farofa de castanhas, legumes orgânicos, molho cabernet e molho demi-glace. Para a sobremesa, um especial bolo de cenoura "da infância", com sorvete de laranja e texturas de chocolate.

O jantar custa R$ 110, e as reservas podem ser feitas pelo chefwilliamwilliges@gmail.com.

Masterchef 2

Outra ex-participante do Masterchef que vai passar por Caxias é a taquarense Taise Spolti, que participou da quarta edição da competição da Band. Ela estará na feira de profissões realizada pela FSG, iniciativa que apresenta 90 opções de graduação. A chef é convidada do stand de Gastronomia – uma das áreas que mais tem se popularizado entre os jovens – e estará disponível para responder às perguntas do público, de hoje até quinta.

Leia Mais:

Agenda: Wine Movie Peterlongo exibe reprise de "O Filme da Minha Vida" neste sábado