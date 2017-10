3por4: Votação de moção de repúdio a "Queermuseu" ocorreu na quinta, na Câmara de Vereadores de Caxias

Arte 20/10/2017 | 10h18 Atualizada em

Rolou na última quinta, na Câmara de Vereadores, a votação da moção de repúdio à iniciativa do Banco Santander em promover a exposição Queermuseu - Cartografias da Diferença na Arte Brasileira. O documento, que também sugere a retirada do catálogo da mostra da Biblioteca Municipal, foi aprovado por maioria. Dos 22 vereadores votantes (o presidente da Casa só vota em caso de empate), 11 optaram pela aprovação: Alberto Meneguzzi (PSB), Arlindo Bandeira (PP), Clair Girardi (PSD), Flávio Cassina (PTB), Francisco Guerra (PRB), Neri Andrade Pereira Junior (SD), Paulo Perico (PMDB), Renato Nunes (PR), Ricardo Daneluz (PDT), Velocino Uez (PDT) e Edson da Rosa (PMDB) – que encabeçou os discursos à favor da moção. Votaram contra: Ana Corso e Rodrigo Beltrão, ambos do PT; Edi Carlos e Elói Frizzo, ambos do PSB; e Gustavo Toigo e Rafael Bueno, ambos do PDT.

Leia Mais:

Agenda: Festa "Noite Autoral" ocorre nesta sexta, em Caxias

Chamou atenção o fato de cinco vereadores não terem votado. Além de Adiló Didomenico (PTB) e Gladis Frizzo (PMDB), que estavam representando a Câmara em evento externo, Alceu Thomé (PTB), Paula Ioris (PSDB) e Renato Oliveira (PCdoB) estavam ausentes do plenário no momento da votação.