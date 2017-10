3por4: Voluntárias da Liga Feminina de Combate ao Câncer de Caxias apresentam looks da Coleção Outubro Rosa da Drops nesta quinta

Outubro Rosa 26/10/2017 | 09h25 Atualizada em

As ações do Outubro Rosa seguem espalhando prevenção e consciência em Caxias. Nesta quinta é a vez da loja Drops de Menta Flagship se engajar na causa. A partir das 19h, o espaço (que fica na Rua Germano Arduino Toniolo, 16) recebe voluntárias da Liga Feminina de Combate ao Câncer de Caxias para apresentar e fotografar os looks da Coleção Outubro Rosa da Drops. A trilha ficará por conta de Vic Limberger e a gastronomia será assinada pela Pane & Salute. Lá na Drops também está rolando, até o fim do mês, a campanha “Não são apenas compras, são esperança para quem precisa”. O projeto transforma cada venda realizada em um litro de leite doado para as crianças assistidas pela Liga.