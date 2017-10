3por4: Violonista Leonel Costa lança seu primeiro álbum autoral nesta segunda, na Feira do Livro de Caxias

Feira do Livro 09/10/2017 | 09h33 Atualizada em

Nesta segunda tem estreia musical na Feira do Livro de Caxias. O violonista Leonel Costa lança seu primeiro álbum autoral em show marcado para as 18h, no palco central da Praça Dante. Custeado via Financiarte, Nó de Pinho possui 10 canções instrumentais que, poeticamente, revelam muito sobre as referências do músico caxiense. A canção Ao Jardim, por exemplo, é uma homenagem ao professor de música Carlos Jardim, enquanto Garotero celebra o compositor e instrumentista Garoto. Nó de Pinho estará à venda por R$ 10.

Além do trabalho autoral, Leonel é conhecido na cidade por tocar violão em duas companhias de dança flamenca, além de integrar o grupo Choros de Balcão, o Clube do Choro e o Clube do Samba de Caxias do Sul.