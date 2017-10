3por4: Violeiros da Serra participaram  da Maior Orquestra de Viola Caipira do Mundo no último sábado, em Minas Gerais

Recorde 30/10/2017 | 08h55 Atualizada em

Um grupo de violeiros serranos esteve em Uberlândia-MG, no último sábado, para compor aquela que foi chamada a Maior Orquestra de Viola Caipira do Mundo, com nada menos que mil músicos. A orquestra, que visa entrar para o Guinnes Book of Records, apresentou em uníssono oito clássicos do cancioneiro caipira, entre eles Beijinho Doce e Saudade de Minha Terra.

A iniciativa integrou a programação do evento Mil Violas, que durou a semana inteira. Da Serra, participaram Cedenir Lima, Dalvino Sagais , Juraci Oliveira, Maurício Cardoso, Sérgio Modena e Valdir Verona. Verona, inclusive, aproveitou a passagem pelo evento para apresentar uma oficina sobre a importância da viola na música de fronteira e para fazer um pocket show com o seu repertório autoral.