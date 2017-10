3por4: Torneio Sesc Games ¿ Xbox 360 ocorre dia 21 e 28 de outubro, em Caxias

Games 11/10/2017 | 09h34 Atualizada em

O Sesc quer tirar os fãs de games de casa e reunir todo mundo para fazer o que mais gosta junto. Com esse intuito se formatou o Torneio Sesc Games – Xbox 360. O primeiro deles está marcado para o dia 21, com maratona do jogo Just Dance. As inscrições estão abertas até o dia 19, diretamente no Sesc Caxias ou na página www.facebook.com/sesccaxiasdosul. No dia 28, será realizado um torneio de Mortal Kombat, com inscrições abertas até o dia 26.

Interessados podem se inscrever gratuitamente em duas categorias: até oito anos e acima de nove anos. Ambos torneios começam às 13h. Bora lá?