3por4: Tiago Iorc e Milton Nascimento se reúnem no interior de São José dos Ausentes para tocar projeto

Encontro de Gerações 05/10/2017 | 09h53 Atualizada em

Tem hóspedes bem especiais lá na Pousada Ecológica dos Cannyons, no interior de São José dos Ausentes. O muso pop Tiago Iorc e o gigante da MPB Milton Nascimento estão por lá para tocar um projeto super bacana, ainda secreto. Recentemente, os dois anunciaram parceria musical, que já rendeu frutos: a canção Mais Bonito Não Há. Até o fim do ano, a dupla também deve selar o momento de cocriação com uma mini turnê no formato voz e violão, que vai passar por Porto Alegre no dia 8 de dezembro, no Araújo Vianna.

Leia Mais:

Agenda: Yangos faz show nesta quinta, no Zero54, em Caxias

3por4: Livro "A Modernidade Impressa: Artistas Ilustradores " da caxiense Paula Ramos é indicado aoao Prêmio Jabuti 2017