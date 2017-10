3por4: Terceira edição do projeto DocTubre inicia nesta sexta, em Caxias

Mostra de Cinema 06/10/2017 | 09h24 Atualizada em

Começa nesta sexta a terceira edição de um projeto muito massa capitaneado pelo Ponto de Cultura Núcleo Audiovisual (NAV). É o DocTubre - Mostra de Cinema Iberoamericano, que traz para Caxias cinco filmes diretamente do Festival Internacional de Cine Documental da Cidade do México. As sessões são gratuitas e as produções legendadas em português. O filme desta sexta é Cantos y Crónicas de una Barriada Olvidada (foto), que revela retrato de um bairro marginal de Nicarágua. Esse será o único exibido no NAV (Rua Coronel Flores, 810/103), às 19h. As demais sessões ocorrem no Teatro do Sesc (Rua Moreira César, 2.462). Domingo é a vez de The Weekend Sailor, às 19h. Segunda tem dois filmes na sequência: La Ciudad de los Fragmentos e Caribbean Fantasy, a partir das 19h. A programação termina na terça, às 19h, com El Buen Cristiano. Mais informações em https://goo.gl/xsiBk1.

