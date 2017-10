3por4: Sessões de cinema para crianças ocorrem nos dias 14, 21 e 28 de outubro, no Ponto de Cultura Costurando Sonhos de Forqueta

Cinema 13/10/2017 | 09h50 Atualizada em

O departamento da Juventude da UAB e a produtora Varsóvia Educação e Cultura vão levar mais algumas sessões de cinema para o Ponto de Cultura Costurando Sonhos, em Forqueta. Por lá vão rolar filmes dedicados aos pequenos, com pipoca e refrigerante por conta da casa. Neste sábado, às 16h, a atração é o espetacular longa Divertida Mente. Nos dias 21 e 28, os filmes exibidos serão Meu Malvado Favorito e A Fantástica Fábrica de Chocolate, respectivamente. Antes do filme começar, às 15h30min, as crianças participam de uma visitação ao Museu do Vinho, na Cooperativa Vitivinícola Forqueta. Entrada é franca.