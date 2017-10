3por4: Segunda edição do projeto "Circuito de Gastronomia" ocorre nesta quarta, em Caxias

Gastornomia 24/10/2017 | 10h42

Discutir cases de sucesso e estimular a troca de ideias inovadoras e sustentáveis... é por esse caminho que transita o projeto Circuito de Gastronomia. Promovida pela Associação das Empresas de Pequeno Porte da Região Nordeste do RS (Microempa) com o Grupo Setorial de Gastronomia, a iniciativa chega a segunda edição nesta quarta, às 19h, na sede da Microempa (Rua Ângelo Lourenço Tessser, 1.141), em Caxias.

O encontro vai reunir saberes de três importantes empreendedores do setor gastronômico na Serra. O primeiro bate-papo será com Paulo Geremia, que vai falar sobre o case de sucesso Di Paolo dentro da temática “Originalidade, qualidade e alegria à vontade”. Depois é a vez de Leonardo Santos falar sobre o Bar do Luizinho dentro do painel “De um bar a um conceito”. O último palestrante será Rodrigo Bellora (foto), chef por trás do restaurante Valle Rustico e referência no conceito de Slow Food. Esse vai ser justamente o tema abordado por ele dentro da temática “Inovação, Tradição, Sustentabilidade e Saúde”.

Para ouvir esse trio cheio de talento e sucesso, basta se inscrever gratuitamente pelo site www.microempa.com.br ou pelo telefone (54) 3025-7532.