3por4: Segunda edição do projeto Banca Vazia ocorre neste fim de semana, na 33ª Feira do Livro

O último fim de semana da Feira do Livro de Caxias vai abrigar a segunda edição de um projeto dedicado a recolher e distribuir livros. É o Banca Vazia, iniciativa da ONG Passarte que arrecada obras novas e usadas para doar a escolas públicas. Até mesmo publicações que já se encontram inutilizáveis serão recolhidas para posterior entrega à reciclagem.

Em 2015, mais de 500 livros foram recolhidos na primeira edição do projeto e depois doados para a Escola Ruben Bento Alves, no bairro Vila Ipê; para a Escola Professora Ivonne Lúcia Triches dos Reis, no bairro Desvio Rizzo; e para o Centro de Línguas Estrangeiras (Clecs).

Sábado e domingo, o Banca Vazia estará na feira das 13h às 18h. Para reconhecer, é só procurar uma mesa com o cartaz da Passarte.