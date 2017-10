3por4: São Francisco de Paula recebe pela primeira vez a "Beatle Weekend", com três dias de programação

Festival 27/10/2017 | 10h57 Atualizada em

O show de Paul McCartney já passou, mas os fãs de Beatles têm ainda uma programação bem especial para curtir em 2017. Melhor ainda para os beatlemaníacos que estiverem pela Serra, já que a festa será em São Francisco de Paula. A cidade recebe pela primeira vez a Beatle Weekend, com três dias de programação inteiramente dedicada ao fab four. A iniciativa vai rolar nos dias 17, 18 e 19 de novembro, às margens do Lago São Bernardo, e é um braço da Beatle Week (festival idealizado em Liverpool).

Mais da metade dos hotéis da cidade já estão reservados para o fim de semana da Beatle Weekend.

– São Francisco de Paula é uma cidade pequena com muito potencial de desenvolvimento turístico e econômico. Como em Liverpool, a música pode ajudar muito nesse crescimento – compara Lúcia Pires, coordenadora de Cultura do município.

A São Chico Beatle Weekend (procure o evento no Facebook pelo link https://goo.gl/LWjE4X) foi idealizada pelo médico Carlos Chaves, que há 20 anos representa o lendário The Cavern Club no Brasil. Chaves mora no Rio de Janeiro, mas é um frequentador assíduo da Serra. Ele, inclusive, projeta transformar São Chico e Liverpool em cidades irmãs, ou melhor, em “Twin Cities.”

Leia Mais:

3por4: Jornalista Daiana Garbin divulgou o livro "Fazendo as Pazes" no programa Saia Justa da última quarta

Agenda: Espetáculo Choque ocorre neste sábado em Caxias

3por4: "PetNic" ocorre neste domingo, com atividades envolvendo bichos de estimação

3por4: Mostra de Encerramento do projeto "Encanta" ocorre neste domingo

– A motivação por trás do Beatle Weekend é o desenvolvimento do turismo e da cultura como meio de fomento socioeconômico do município e como polo de negócios para a região – justifica Chaves, um fã incondicional dos Beatles, claro.

Foi por meio do médico também que a programação da São Chico Beatle Weekend tomou forma. Entre as personalidades que ele vai trazer à Serra está a escritora Julia Baird (foto), irmã de John Lennon e autora dos livros John Lennon, meu irmão (com Geoffrey Giuliano) e o mais recente Imagine: Crescendo com o Meu Irmão John Lennon.

– O Brasil tem tudo a ver com os Beatles. As bandas brasileiras são absolutamente fantásticas, e os fãs são apaixonados pela música como poucos – diz Julia.

Outras presenças confirmadas em São Chico são Bill Heckle, proprietário do The Cavern Club; e Jon Keats, dos Coburn Brother’s, banda residente da casa onde os Beatles começaram. A festa vai contar ainda com um seleto grupo de músicos que homenagearão os Beatles e também mostrarão repertório autoral. O line-up tem atrações do Estado inteiro, com destaque para seis bandas locais. Há ainda grupos de Minas Gerais, Rio de Janeiro e até Argentina, a casa oficial das bandas tributo.

AGENDE-SE

17 DE NOVEMBRO

16h30min: Abertura

16h45: Coral de São Francisco de Paula

17h: The Beatles no Acordeon - Diego Dias (Porto Alegre)

18h: Lareirau Canta Beatles (São Chico)

19h: Tchê Beatles (Porto Alegre)

20h: Nelson & Os Besouros(Porto Alegre)

21h: NitroVoid (São José do Norte)

18 DE NOVEMBRO

13h: Papo com Júlia Baird e Bill Heckle

14h: TaxBand (Porto Alegre)

15h: Barca Orbital (São Chico)

16h: Renan & Os Caras (São Chico)

17h: Barba & Blues (São Chico)

18h: Na Capa da Gaita Blues Band (São Chico)

19h: Aggeu Marques (Belo Horizonte)

20h: BlueBeetles (Rio de Janeiro)

21h: John Keats (Liverpool) e Gui Lopes & Banda (Rio de Janeiro)

19 DE NOVEMBRO

10h: Espetáculo “Memórias Beatles, Grupo de Dança; “ANDANÇAS” (Taquara)

11h: Gelson Oliveira (Porto Alegre)

12h: Sogro Inglês (São Chico)

13h: Liverpool (Lajeado)

14h: Revolver (Porto Alegre)

15h: Sonido Club (Florianópolis)

16h30min: Coburn Brothers (Liverpool) e BlueBeetles/RJ (banda de apoio)

18h: Star Beatles (Buenos Aires)