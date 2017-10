3por4: Sala de Cinema Ulysses Geremia está com boa safra de programação prevista para novembro

Cinema 31/10/2017 | 10h49 Atualizada em

A Sala de Cinema Ulysses Geremia está com boa safra de programação prevista para novembro. Nesta semana, a novidade será As Duas Irenes, do estreante em longas Fábio Meira e com Marco Ricca no elenco. A narrativa prioriza o olhar sobre a adolescência e sobre a posição ocupada pelas mulheres num vilarejo do interior. O roteiro aborda o relacionamento entre duas adolescentes que possuem o mesmo nome e são filhas do mesmo pai. As Duas Irenes foi eleito melhor filme do Festival de Cinema de Gramado pelo júri da crítica. As sessões ocorrem desta quinta até este domingo.

A partir do dia 9, a sala recebe programação do #CineAldeia, parceria com o 5º Aldeia Sesc. A seleção tem curadoria da Varsóvia Educação Cultura e da Brazil in Sound, priorizando filmes sobre festivais, temática deste ano do Aldeia. No dia 9, a sessão é com Cio da Terra – sobre o icônico festival que, em 1982, ocasionou a maior concentração de cabeludos por metro quadrado na história de Caxias –, haverá papo com o diretor Cacá Nazário. No dia 10, é a vez de conhecer parte do inédito documentário Sou Ana Mazzotti, que revisita a história da arranjadora, compositora, jazzista e pianista virtuose gaúcha. Os diretores Johnny Boaventura, Gabriela Jardim (ambos na foto abaixo) e Breno Dallas estarão por lá para comentar esse primeiro recorte do trabalho. A programação também tem clássicos: dia 11, será exibido Woodstock - 3 dias de Paz, Amor e Música; e dia 12, Uma noite em 67.

Para o dia 16, a sala estreia o drama Invisível, co-produção Brasil/Argentina dirigida por Pablo Giorgelli que discute a questão do aborto. O filme fica em cartaz até o dia 26. Todas as sessões são às 19h30min, as do #CineAldeia têm entrada franca e as demais custam R$ 10. (Foto: Angela Pimentel divulgação)