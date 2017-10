3por4: Ricardo Biga faz segundo show de lançamento do CD "Simple" no dia 26, na Sala de Teatro, em Caxias

Show 19/10/2017 | 09h48 Atualizada em

Ricardo Biga fala cheio de orgulho do show de lançamento do seu primeiro álbum, Simple. A festa, que rolou no dia 1º de outubro, esgotou os ingressos disponíveis na Sala de Teatro Professor Valentim Lazzarotto, reunindo 234 espectadores. Além disso, o harmonicista, violonista e vocalista comemora a impressionante marca de 300 CDs vendidos em menos de um mês.

– Caxias está mudando. Cultura tem espaço sim, ao contrário do que muitos dizem – festeja ele.

A outra boa notícia é que quem ficou de fora da primeira apresentação de Simple terá mais uma chance no dia 26, às 20h, também na Sala de Teatro (que fica no Ordovás). Os ingressos para a apresentação extra do trabalho autoral de Biga já estão à venda na escola Teclas & Cordas aos valores de R$ 20 ou R$ 30 (ingresso + CD). Na hora, R$ 40. Informações pelo (54) 3028-1746.