3por4: Outubro Rosé da Boccati ajuda Banco de Perucas de Caxias do Sul

Entre as campanhas bacanas que marcam o mês de conscientização sobre o câncer de mama está o Outubro Rosé, que prevê o uso de parte da renda vendida com vinhos da linha rosé para ações ligadas à causa. Em Caxias, a Boccati participa da iniciativa.

Até o dia 31, a loja está revertendo verbas ao projeto Amigas de Peito e Alma, que comanda a bela iniciativa do Banco de Perucas de Caxias do Sul. Para conferir as opções disponíveis de vinhos desta linha na loja acesse: www.boccati.com.br/outubro-rosa.