3por4: Oficina de Tai Chi Chuan ocorre nesta quarta, no Museu dos Capuchinhos

Vai rolar uma atividade bem inusitada no Museu dos Capuchinhos (MusCap) de Caxias nesta quarta-feira. A partir das 14h, o espaço recebe uma oficina de Tai Chi Chuan, com intuito de ampliar o calendário de atividades por lá. O palestrante será Lucas Troglio, aspirante da escola Hoofei Kung Fu Ying Jow Pai que possui oito anos de experiência em artes marciais e foi medalhista de ouro no Campeonato Gaúcho de Kung Fu/Wushu em 2013 e 2014. A atividade custa R$ 15. Mais informações e inscrições pelo telefone (54) 3220-9565. O MusCap fica na Rua General Mallet, 33A.