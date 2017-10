3por4: Obra "Confie em mim", de Harlan Coben, é tema do Clube de Leitura deste mÊs, em Garibaldi

Leitura 16/10/2017 | 09h00

A obra Confie em mim, escrita por Harlan Coben, é o tema do encontro do Clube de Leitura deste mês, em Garibaldi. A atividade será realizada na quarta-feira, às 19h, no auditório da Feira do Livro 2017.

A proposta do encontro é comentar o livro e debater as diversas ideias que surgem de uma mesma leitura. O ideal é que os participantes tenham lido a obra. Ao final, um exemplar será sorteado entre os presentes, como forma de incentivo à leitura. O patrono do evento, que começa amanhã, é o escritor e jornalista Juremir Machado da Silva.