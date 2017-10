3por4: "O Dia Seguinte" leva para o cinema clima de solidão emoldurado pela BR-116

Filme 13/10/2017 | 10h04 Atualizada em

A coluna adianta aí o registro das gravações do curta caxiense O Dia Seguinte, trabalho que promete levar para o cinema um clima de solidão e angústia emoldurado pela BR-116. O trabalho é conduzido por dois colegas do Pioneiro: o fotógrafo Marcelo Casagrande (foto) vive o protagonista, enquanto que o repórter Mateus Frazão assina a direção, o roteiro e a edição do curta – ele também é responsável pelas produções Ia Dizer que Voltei (2014) e Jazigo (2016).

O filme é custeado via Financiarte e acompanha o personagem Lucas enquanto ele percorre sozinho o trajeto entre Sapiranga e Caxias. Numa espécie de road movie introspectivo, o roteiro revela como o protagonista é afetado por um recente drama familiar.

A foto mostra sequência gravada numa lancheria do bairro Santa Corona, mas a maior parte das cenas foram captadas dentro de um carro – inclusive, com apoio e “uma ponta artística” da Polícia Rodoviária Federal.

– É uma escolha para tentar tornar mais sufocante o clima do filme. A ideia é ter uma estética câmera na mão, tremida mesmo, e uma narrativa mais silenciosa e arrastada – adianta o diretor.

O curta deve ficar pronto até o final do ano. A equipe tem ainda Maicon Damasceno na direção de fotografia, Gregory Debaco na produção, Ricardo Finco na câmera, Fabrício Zanco no áudio e Luís Antônio Padilha na trilha. O elenco conta também com Rodrigo Visentin.