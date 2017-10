3por4: Novo filme de Tabajara Ruas, "A Cabeça de Gumercindo Saraiva", faz gravações em São Francisco de Paula

Serra de Cinema 17/10/2017 | 10h39 Atualizada em

Tabajara Ruas está de volta à Serra para as gravações de seu novo filme, A Cabeça de Gumercindo Saraiva. Depois de ter mostrado paisagens de Bento Gonçalves em Os Senhores da Guerra(2016), agora é a vez de São Francisco de Paula emoldurar a nova obra do cineasta e escritor. Uma equipe com cerca de 80 pessoas, entre elenco e técnicos, já está instalada na cidade. As gravações começaram ontem e devem incluir ainda cenários de Canela e os cânions dos Aparados. Entre os atores que já estão na cidade, figuram galãs como Marcos Pitombo (na foto abaixo, já com o figurino gaudério), Leonardo Machado e Murilo Rosa (que divulgou vídeo no Instagram cavalgando pelo interior de São Chico).

Foto: Instagram / Reprodução

A história, ambientada no final de Revolução Federalista de 1893, acompanha a saga do filho de Gumercindo Saraiva ao tentar resgatar a cabeça do pai, cortada por legalistas e enviada ao governador Júlio de Castilhos. O filme é escrito e dirigido por Tabajara Ruas, com produção executiva de Ligia Walper. A estreia é prevista para 2018.

Foto: Instagram / Reprodução