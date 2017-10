3por4: Músicos Luciano Cesa e Carlos Zinani, idealizadores do projeto Concertos Didáticos, lançam CD no dia 20 de outubro

Clássico 11/10/2017 | 11h28 Atualizada em

Os músicos caxienses Luciano Cesa e Carlos Zinani são os nomes à frente do projeto Concertos Didáticos, que já apresentou a música clássica a cerca de 6 mil estudantes de Caxias. A iniciativa, que não tem relação com aquela de mesmo nome capitaneada pela Orquestra Municipal de Sopros, acaba de ganhar um registro em CD, com lançamento previsto para o dia 20. No repertório estão composições de Beethoven, Chopin, Bach e Vivaldi, capazes de fisgar qualquer plateia.

– Este é um CD com as músicas que apresentamos nas escolas e todas elas vão receber o CD gratuitamente. A ideia é mostrar que existe muito mais do que só o que a criançada ouve na rádio – comenta o multi-instrumentista Luciano, que divide o palco com o violinista Carlos Zinani (integrante do grupo de Música de Câmara e da Orquestra Sinfônica da UCS).

Concertos Didáticos é custeado pelo Financiarte. O show de lançamento do CD será no Teatro Pedro Parenti, às 20h. A entrada é franca, mas é preciso retirar o ingresso na Casa da Cultura. O CD será vendido ao valor de R$ 10. (Foto: Flabiane Staffen, divulgação)