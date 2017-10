3por4: Museu dos Capuchinhos inicia registro de obras raras no Planor

MusCap 25/10/2017 | 09h07 Atualizada em

Tem novidades rolando no Museu dos Capuchinhos (Muscap), em Caxias. Enquanto ocorre a conservação e catalogação do acervo, o espaço também iniciou o registro de suas obras raras no Plano Nacional de Recuperação de Obras Raras (Planor). O programa é gerenciado pela Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e disponibiliza acervos raros ao acesso do público por meio do site https://goo.gl/AZNpjt. A ideia é colocar as obras na mira de projetos de pesquisa do mundo todo.

Enquanto isso, o Muscap também lança a programação #MusCapEuParticipo, com o objetivo de se aproximar da comunidade. O espaço serve de palco para um concerto com o Trio Cordas & Cia neste sábado, às 18h30min, com entrada franca. Além do trio composto pelos músicos Marcelo Dias (violino), Guilherme Antônio Pan (viola) e Sergio Weil (violoncelo), está prevista uma atração surpresa para compor o espetáculo. . Informações pelo (54) 3220-9565.