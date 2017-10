Coral 27/10/2017 | 10h34

A Biblioteca Parque Largo da Estação sedia neste domingo, às 19h, a Mostra de Encerramento do projeto Encanta. A iniciativa promoveu oficinas gratuitas de canto coral cênico, com o apoio do Financiarte. Agora, os 48 participantes do Encanta apresentam o resultado de oito meses de estudos. O espetáculo tem entrada franca.