3por4: Moraes Moreira é atração de encerramento da programação do Aldeia Sesc, em Caxias

Gigante da MPB, Moraes Moreira será a atração de encerramento da programação do Aldeia Sesc, em Caxias. O músico, que revolucionou os rumos da música ao lado Baby Consuelo, Pepeu Gomes, Paulinho Boca de Cantor e Luiz Galvão na formação dos Novos Baianos, se apresenta na cidade no dia 12 de novembro, às 20h30min, no Largo da Estação Férrea. Toda a programação do Aldeia Sesc é gratuita.

Em Caxias, Moraes Moreira sobe ao palco ao lado do filho, Davi Moraes. A parceria musical surgiu em 2012, em virtude das comemorações de 40 anos do disco Acabou Chorare, obra icônica dos Novos Baianos. A sintonia funcionou tão bem que a dupla permanece viajando lado a lado pelo Brasil.

O Aldeia Sesc ocorre entre 8 e 12 de novembro, com mais de 80 ações culturais previstas, entre de teatro, dança, circo, oficinas, palestras, etc. O tema deste ano é “Estação MPB”.Mais informações em www.sesc-rs.com.br/caxias–do–sul.