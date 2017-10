3por4: Memorial Atelier Zambelli deve permanecer no espaço localizado embaixo do Monumento Jesus Terceiro Milênio

Memorial 31/10/2017 | 10h45 Atualizada em

Fechado desde o dia 20 de agosto para reformas estruturais, o Memorial Atelier Zambelli deve permanecer no espaço localizado embaixo do Monumento Jesus Terceiro Milênio quando as obras forem concluídas. É o que garante a secretária da Cultura, Adriana Antunes, negando uma possível saída do museu daquele local e, portanto, diminuindo as chances de mais uma polêmica local envolvendo a área da cultura.

– 15% do memorial é da Secretaria da Cultura e o resto é da Festa da Uva. Como o convênio entre eles encerrou no ano passado, ficamos esse ano organizando para refazê-lo. Isso está bem encaminhado (...). Sendo da Festa da Uva, o memorial permanece ali, tem tudo a ver, é um museu sacro – justificou Adriana.

As obras dependem do clima – é preciso mexer na base do monumento (o telhado do memorial) – e por isso estão atrasadas. A primeira previsão de reabertura seria para outubro, mas as obras ainda não estão prontas.

