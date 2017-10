3por4: Márcio Moura, que ganhou bolsa de estudos como prêmio por vencer uma das categorias do Bento em Dança, embarca para a Itália em 2018

Dança 20/10/2017 | 10h37 Atualizada em

A trajetória do canelense Márcio Moura, de 15 anos, é uma prova viva da importância de projetos sociais que facilitam o acesso à arte. Quando tinha apenas 10 anos, ele entrou para a Academia de Arte e Cultura de Canela, projeto voltado à formação de jovens talentos dos palcos através de aulas gratuitas. O garoto chamou atenção como bailarino e conquistou uma vaga no elenco do espetáculo Korvatunturi, onde permanece até hoje.

A conquista mais recente veio por meio da participação na última edição do Bento em Dança. O adolescente venceu a categoria Junior 2 em Técnicas Contemporâneas de Dança. O prêmio é uma bolsa de estudos na tradicional escola Opus Ballet, de Firenze, na Itália. A viagem será no ano que vem.

– Vou para uma espécie de teste, se eles gostarem de mim, existe a possibilidade de ganhar outra bolsa por um tempo prolongado – adianta o bailarino, que representou a escola Neusa Mari Pacheco.

Leia Mais:

3por4: Votação de moção de repúdio a Queermuseu ocorreu nesta quinta, na Câmara de Vereadores de Caxias

Em Bento, Márcio apresentou a coreografia O Silêncio Ensurdecedor, criação de Luana Serrão, coreógrafa formada pelo Bolshoi e também professora de ballet da Academia de Arte e Cultura, na qual Márcio começou a dançar.

A conquista do jovem bailarino exalta não só a importância de projetos como a Academia de Arte e Cultura – iniciativa criada e mantida pela D’arte Multiarte e Associação Cultural das Hortênsias que atende cerca de 100 crianças e adolescentes atualmente –, como evidencia também o alcance social de iniciativas como o Bento em Dança, que paradoxalmente encerrou atividades em 2017 por falta de apoio.