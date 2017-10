Livro 17/10/2017 | 10h18 Atualizada em

Ainda na ressaca do sucesso da 33ª edição da Feira do Livro, a patrona Natalia Borges Polesso está comemorando outras recentes conquistas. O seu “filhote” Amora, vencedor do Jabuti 2016 na categoria contos e crônicas, teve os direitos vendidos para a editora romena Vremea Pass. A obra também está na bibliografia obrigatória do seminário de cinema e literatura com perspectiva de gênero da Universidad Nacional de La Plata, na Argentina.