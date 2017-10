3por4: Livro "A Modernidade Impressa: Artistas Ilustradores " da caxiense Paula Ramos é indicado aoao Prêmio Jabuti 2017 

Prêmio Literário 05/10/2017 | 09h33 Atualizada em

A caxiense radicada em Porto Alegre Paula Ramos está entre os indicados ao Jabuti 2017, a mais importante premiação literária do Brasil. O belíssimo livro A Modernidade Impressa: Artistas Ilustradores da Livraria do Globo concorre na categoria Arquitetura, Urbanismo, Artes e Fotografia. A obra é resultado de uma pesquisa que une comunicação e artes, duas áreas de atuação de Paula. O trabalho levanta toda a história da editora e livraria, mas foca atenções entre as décadas de 1920 e 1950, período de ouro dos ilustradores que por lá passaram.

Leia Mais:

3por4: Espaço "Escrevendo Afetos", na Feira do Livro de Caxias, convida as pessoas a escreverem cartas à moda antiga

Confira os livros com sessões de autógrafos na Praça Dante

Já estamos na torcida!