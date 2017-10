Leitura 30/10/2017 | 08h46

O jornalista farroupilhense Egui Baldasso escreve desde a adolescência, dividindo ideias com o público por meio do blog Sequência de Rabiscos. Agora, o projeto ganha uma versão muito bem-vinda em papel. A estreia em livro será hoje, com sessão de autógrafos a partir das 19h, no El Viajero (Rua Arcângelo Chiele, 23, em Farroupilha). A publicação reúne textos que entrelaçam gêneros literários como a poesia, a crônica e a prosa.