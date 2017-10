3por4: Jornalista Daiana Garbin  divulgou o livro "Fazendo as Pazes" no programa Saia Justa da última quarta

Livros 27/10/2017 | 10h47 Atualizada em

A jornalista farroupilhense Daiana Garbin está com novo desafio em vista. Na noite da última quarta, ela participou do programa Saia Justa, do GNT, para divulgar seu xodó atual: o livro Fazendo as Pazes com o Corpo (editora Sextante, 168 páginas, R$ 34,90). A obra investiga o universo dos transtornos alimentares, tema que tem centralizado as atenções de Daiana desde que ela deixou o trabalho na reportagem da Globo e se dedicou ao canal do YouTube EuVejo.

– É um livro sobre as dificuldades das pessoas com a alimentação e com o corpo. A primeira parte é um relato em primeira pessoa sobre o meu sofrimento. A segunda parte é como uma grande reportagem com especialistas, dados de pesquisas científicas e depoimentos que pessoas deixaram no meu canal – adiantou ela ontem, à coluna.

Conforme Daiana, a obra chega às livrarias nesta segunda-feira. E é claro que ela está prevendo uma vinda à terrinha para um lançamento. A data da sessão de autógrafos ainda não está definida, mas deve ser no final de novembro, na Saraiva do Iguatemi Caxias. Ah, o livro tem prefácio assinado por Tiago Leifert, marido de Daiana.