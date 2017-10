3por4: Joias ficam expostas até 31 de outubro na Galeria Universitária da UCS

Joias 23/10/2017 | 08h41 Atualizada em

Um recorte da nova produção caxiense autoral em joias estará exposto na Galeria Universitária da UCS a partir das 19h30min desta segunda. São criações confeccionadas artesanalmente por alunos dos módulos I e II do Curso de Joalheria Autoral da UCS. As peças são feitas em prata, ouro, gemas naturais e materiais alternativos sob técnicas como fundição, laminação, forjados e cravações. O curso é ministrado por Cesar Cony, mestre joalheiro e fundador da Escola Gaúcha de Joalheria.

Os artistas da mostra são Andréia Lopes, Cláudia Zamboni, Diames Galafassi, Fabiane Montemezzo, Fernanda Filippis, Graciela Pauletti, Júlia Gelain da Cunha, Karen Iredy, Paula Nicolini e Wara Mujica. O grupo participa de vernissage na quarta, também às 19h30min. As peças podem ser conferidas até o dia 31 de outubro.