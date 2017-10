3por4: Inscrições para a "Transitória ¿ Mostra de Performances em Dança" encerram neste domingo

Inscrições 04/10/2017 | 09h38 Atualizada em

Atenção, pesquisadores e artistas de áreas que dialoguem diretamente com a performance art, como artes cênicas, dança, artes visuais e literatura... Estão abertas até domingo as inscrições para a Transitória – Mostra de Performances em Dança. A proposta – com curadoria de Carolina Campos, Daniela Cavalcante, Natalia Borges Polesso, Carina Sehn e Clarissa Daneluz – propõe um debate em torno da performance e da criação artística, lincando temas como gênero, cidade/urbanidade e literatura. Financiada pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Caxias do Sul, a mostra ocorre de 28 de outubro a 5 de novembro, durante a 8ª edição do Caxias em Movimento. Mais informações e inscrições pelo site https://mostratransitoria.wixsite.com/transitoria.

