3por4: Incubadora da Música promove reunião sobre direito autoral nesta quinta, em Caxias

Bate-papo 04/10/2017 | 09h34 Atualizada em

A Incubadora da Música promove mais uma reunião em Caxias, nesta quinta. O assunto desta vez é direito autoral e quem vai comandar o papo é a gerente da filial gaúcha da União Brasileira de Compositores (UBC), Danieli Corrêa. Ela vai abordar ainda questões como o registro online de composições, a legislação do direito autoral, as diferenças entre direito de autor e intérprete e o universo do fonograma. O encontro - promovido pelo Festival Brasileiro de Música de Rua - será no Sesc, às 19h. Entrada é franca.

Leia Mais:

Agenda: Alexon Mendes Trio faz show acústico nesta quarta, em Caxias

A luz, a câmera e a mulher: Principal premiado no Festival de Gramado 2017, "Como Nossos Pais" estreia nesta quinta em Caxias