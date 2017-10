3por4: Hotel Vinocap, de Bento Gonçalves, utiliza vinho no cardápio do café da manhã

Gastronomia 11/10/2017 | 11h30 Atualizada em

O Hotel Vinocap, de Bento Gonçalves, leva muito a sério o potencial da bebida mais importante da cidade. Por lá, o vinho é estrela até no cardápio do café da manhã, que oferece delícias como o bolo de vinho com calda de vinho, os pãezinhos de vinho e até a bebida “in natura”, para os hóspedes mais ousados que quiserem arriscar uns goles já no desjejum. As receitas com vinho foram desenvolvidas pela chef Janete Canello e incorporadas ao cardápio no último inverno. A ideia é celebrar o próprio nome do hotel, que, por sua vez, homenageia a bebida mais tradicional da Serra.

Foto: Lucinara Masiero / Divulgação

– Queríamos oferecer produtos relacionados ao vinho. Não apenas conseguimos como também criamos receitas exclusivas, que se tornaram um grande diferencial do nosso café da manhã. Homenageamos a cultura italiana, ao mesmo tempo em que convidamos nossos hóspedes a, literalmente, degustar nossa tradição da forma mais saborosa – justifica o diretor do hotel, Irajá Valduga Vasseur.

Mas não é só o vinho que figura entre as delícias “gringas” do café da manhã do Vinocap. O tradicional pão de queijo, hit nacional do desjejum, perdeu a vez para a polenta brustolada no cardápio do hotel. Nada mais justo.

Foto: Lucinara Masiero / Divulgação

Para conferir esses diferenciais não precisa ser hóspede do Hotel Vinocap. O serviço de café da manhã é oferecido de segunda a sexta, das 6h30min às 9h30min; e aos sábados, domingos e feriados, das 6h30min às 10h. Que tal?