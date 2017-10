3por4: Grupo Yangos apresenta as canções do disco "Chamamé" nesta quinta, no Zero54, em Caxias

Show 03/10/2017 | 10h33 Atualizada em

Nada mais justo do que comemorar a baita notícia da indicação da Yangos ao Grammy Latino com um show. Na verdade, era o que todo mundo estava esperando: mais uma oportunidade para conferir ao vivo as canções do disco Chamamé, indicado na categoria Melhor Álbum de Raízes Brasileiras de 2017. E se os shows do quarteto instrumental costumam chamar atenção pela animação dos músicos – em performances sempre cheias de paixão – imagina agora com o “peso” de ser o primeiro grupo da Serra carregando tamanha distinção... Alô RGE, liga os cabos lá no ZERO54 que vai ter energia para iluminar Caxias inteira! Brincadeiras à parte, o show está marcado para as 22h30min desta quinta, com entrada franca até esse horário. Após, ingresso a R$ 15.

Ah, e no dia 19 a Yangos se apresenta pela primeira vez no Rio de Janeiro, na galeria Olho da Rua, em Botafogo.